На Хмельниччині 63-річна жінка облила бензином та підпалила свого цивільного чоловіка

У Хмельницькій області 63-річна жінка під час сімейної сварки підпалила свого 49-річного цивільного чоловіка.

Це сталося ввечері 9 липня в одному з місцевих населених пунктів. Жінка облила бензином свого співмешканця та підпалила його.

Близько двох днів місцевий мешканець селища намагався самостійно лікуватися, проте його самопочуття погіршувалося.

У ніч на 12 липня карета швидкої допомоги доставила чоловіка у відділення Хмельницької обласної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді значних опіків тіла.

За даними Нацполіції Хмельницької області, лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до восьми років. Розслідування триває – слідчі з’ясовують всі обставини події.