В поселке Девладово Днепропетровской области умер 2-летний Миша, которого недавно ранил бывший отчим. Накануне у мальчика медики диагностировали смерть мозга. В воскресенье, 11 июля, он скончался в больнице.

Такую информацию Фактам ICTV подтвердили в полиции Днепропетровской области.

Сейчас нападающий, 28-летний Сергей Федотов, находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы за покушение на убийство и незаконное лишение свободы.

Смерть 2-летнего Миши под Кривым Рогом — что случилось

Инцидент в поселке Девладово произошел 7 июля. Сергей Федотов назло бывшей сожительнице закрыл двух детей 2-х и 7-ми лет в доме, связал их скотчем и угрожал расправой.

Дети остались дома одни, пока мать и дедушка были на работе, а бабушка уехала по делам. Мужчину они хорошо знали, поэтому впустили в дом.

Младшего Михаила злоумышленник порезал ножом — мальчика с ранениями шеи и спины в критическом состоянии госпитализировали в больницу.

Когда Сергей Федотов понял, что ранил ребенка, сразу убежал. Он скрылся на чердаке соседнего дома — 9 июля его арестовали правоохранители.

Мужчина начал терроризировать семью бывшей, когда они разошлись. Известно, что он имел две судимости за грабежи. Кроме того, ранее суд уже признавал Сергея Федотова виновным в насилии над семьей женщины.

Подробнее о смерти 2-летнего Михаила под Кривым Рогом читайте в материале.

Фото: Нацполиция, Олег Ермолинский — блог Кривого Рога