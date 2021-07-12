В поселке Девладово Днепропетровской области умер 2-летний Миша, которого недавно ранил бывший отчим. Накануне у мальчика медики диагностировали смерть мозга. В воскресенье, 11 июля, он скончался в больнице.
Такую информацию Фактам ICTV подтвердили в полиции Днепропетровской области.
Сейчас нападающий, 28-летний Сергей Федотов, находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы за покушение на убийство и незаконное лишение свободы.
Смерть 2-летнего Миши под Кривым Рогом — что случилось
Инцидент в поселке Девладово произошел 7 июля. Сергей Федотов назло бывшей сожительнице закрыл двух детей 2-х и 7-ми лет в доме, связал их скотчем и угрожал расправой.
Дети остались дома одни, пока мать и дедушка были на работе, а бабушка уехала по делам. Мужчину они хорошо знали, поэтому впустили в дом.
Младшего Михаила злоумышленник порезал ножом — мальчика с ранениями шеи и спины в критическом состоянии госпитализировали в больницу.
Когда Сергей Федотов понял, что ранил ребенка, сразу убежал. Он скрылся на чердаке соседнего дома — 9 июля его арестовали правоохранители.
Мужчина начал терроризировать семью бывшей, когда они разошлись. Известно, что он имел две судимости за грабежи. Кроме того, ранее суд уже признавал Сергея Федотова виновным в насилии над семьей женщины.
Подробнее о смерти 2-летнего Михаила под Кривым Рогом читайте в материале.