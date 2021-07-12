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Валентина Летяк |

В горсовете Харькова прошли обыски: прокуратура назвала причину

Обшуки у міськраді Харкова

Чиновников Харьковского горсовета подозревают в причастности к преступной схеме по поставке продуктов в детсадики по завышенным ценам, государству нанесен ущерб на 5 млн грн. Правоохранители провели несколько обысков в помещениям мэрии.

Следователи выяснили, что организовал схему директор коммунального предприятия, которое занимается поставкой продуктов в дошкольные учебные заведения, привлекая чиновников мэрии и частные фирмы.

Во время аукционов по поставкам продуктов в детсадики, которые проводило управление образования, директор этой организации способствовал тому, чтобы победителями определяли необходимые предприятия. С ними потом заключались соответствующие договора.

В течение 2018-2020 годов в детсадики в разных районах Харькова поставлялись молоко, сыр и масло по завышенным ценам. Общая сумма присвоенных бюджетных средств превысила 5 млн грн.

Обшуки у міськраді Харкова
Обшуки у міськраді Харкова
Обшуки у міськраді Харкова
Обшуки у міськраді Харкова
Обшуки у міськраді Харкова
Обшуки у міськраді Харкова
В горсовете Харькова прошли обыски: прокуратура назвала причину / 3 фотографии

Во время обысков в помещениях управлений Харьковского горсовета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства.

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Источник: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

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