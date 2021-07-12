У міськраді Харкова пройшли обшуки: прокуратура назвала причину

Чиновників Харківської міськради підозрюють у причетності до злочинної схеми з постачання продуктів у дитсадки за завищеними цінами, державі завдано збитків на 5 млн грн. Правоохоронці провели декілька обшуків у приміщеннях мерії.

Слідчі з’ясували, що організував схему директор комунального підприємства, яке займається постачанням продуктів у дошкільні навчальні заклади, залучивши чиновників мерії та приватні фірми.

Під час аукціонів щодо постачання продуктів у дитсадки, які проводило управління освіти, директор цієї організації сприяв тому, аби переможцями визначали необхідні підприємства. З ними потім укладались відповідні договори.

Упродовж 2018-2020 років у дитсадки в різних районах Харкова постачались молоко, сир та масло за завищеними цінами. Загальна сума привласнених бюджетних коштів перевищила 5 млн грн.

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Під час обшуків у приміщеннях управлінь Харківської міськради, комунальної організації та підприємств, а також за місцем проживання фігурантів вилучено бухгалтерські документи та інші докази.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура