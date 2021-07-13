Собирал компромат на чиновников и военных: СБУ задержала агента разведки РФ

Украинец, который входил в состав преступной группировки на территории России, после вербовки военной разведкой РФ вернулся в родную Кировоградскую область и выполнял задания российских кураторов.

Сотрудники контрразведки установили, что мужчина собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих.

Этот компромат российские спецслужбы планировали использовать для привлечения новых агентов.

Речь идет о наличии у них родственников и имущества в РФ, а также сведений о выезде в страну-агрессор и на временно оккупированные территории.

Агент передавал эти данные через отработанный закрытый канал связи, а за выполнение заданий получал денежное вознаграждение на банковскую карточку российскими рублями.

Во время обысков дома у фигуранта изъяли средства связи, которые использовались для контактов с куратором, банковские карты Сбербанка России, а еще удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Агенту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 УКУ — Государственная измена и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.