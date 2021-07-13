Збирав компромат на чиновників та військових: СБУ затримала агента розвідки РФ

Українець, який входив до складу злочинного угруповання на території Росії, після вербування воєнною розвідкою РФ повернувся у рідну Кіровоградську область і виконував завдання російських кураторів.

Співробітники контрозвідки встановили, що чоловік збирав інформацію про місцевих чиновників та військовослужбовців.

Цей компромат російські спецслужби планували використати для вербування нових агентів.

Йдеться про наявність у них родичів та майна в РФ, а також відомостей про виїзд до країни-агресора та тимчасово окупованих територій.

Агент передавав ці дані через відпрацьований закритий канал зв’язку, а за виконання завдань отримував грошову винагороду на банківську картку російськими рублями.

Під час обшуків вдома у фігуранта вилучили засоби зв’язку, які використовувались для контактів із куратором, банківські картки Сбербанка России, а ще посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Агенту оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ – Державна зрада та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.