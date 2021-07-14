Во Львове суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который убил своего товарища и покинул тело в заброшенном здании.

Инцидент произошел в начале февраля. В одном из недостроев на улице Замковая мужчины распивали алкоголь, после чего между ними возникла ссора.

Когда аргументы кончились, подсудимый достал из кармана канцелярские ножницы и дважды ударил товарища в шею.

Пока тот истекал кровью на полу, 39-летний мужчина спокойно допил водку и ушел.

По дороге домой он избавился от орудия преступления, швырнув канцелярские ножницы со следами крови в канаву возле железнодорожных путей.

Бил ножницами в шею: во Львове мужчину осудили за убийство друга / 4 фотографии

Что решил суд

Уже через неделю после убийства подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Галицкий райсуд признал 39-летнего львовянина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

За умышленное убийство товарища следующие восемь лет он проведет в тюрьме.

Источник: Львовская областная прокуратура