У Львові суд виніс вирок 39-річному чоловіку, який вбив свого товариша і покинув тіло в закинутій будівлі.

Інцидент стався на початку лютого. В одній із недобудов на вулиці Замковій чоловіки розпивали алкоголь, після чого між ними виникла сварка.

Коли аргументи скінчилися, підсудний дістав із кишені канцелярські ножиці та двічі ударив товариша в шию.

Поки той стікав кров’ю на підлозі, 39-річний чоловік спокійно допив горілку і пішов.

Дорогою додому він позбувся знаряддя злочину, жбурнувши канцелярські ножиці зі слідами крові у канаву біля залізничної колії.

Бив ножицями у шию: у Львові чоловіка засудили за вбивство друга / 4 фотографии

Що вирішив суд

Вже за тиждень після вбивства підозрюваного затримали і помістили під варту.

Галицький райсуд визнав 39-річного львів’янина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

За умисне вбивство товариша наступні вісім років він проведе у в’язниці.

Джерело: Львівська обласна прокуратура