Бив ножицями у шию: у Львові чоловіка засудили за вбивство друга

У Львові суд виніс вирок 39-річному чоловіку, який вбив свого товариша і покинув тіло в закинутій будівлі.
Інцидент стався на початку лютого. В одній із недобудов на вулиці Замковій чоловіки розпивали алкоголь, після чого між ними виникла сварка.
Коли аргументи скінчилися, підсудний дістав із кишені канцелярські ножиці та двічі ударив товариша в шию.
Поки той стікав кров’ю на підлозі, 39-річний чоловік спокійно допив горілку і пішов.
Дорогою додому він позбувся знаряддя злочину, жбурнувши канцелярські ножиці зі слідами крові у канаву біля залізничної колії.
Що вирішив суд
Вже за тиждень після вбивства підозрюваного затримали і помістили під варту.
Галицький райсуд визнав 39-річного львів’янина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
За умисне вбивство товариша наступні вісім років він проведе у в’язниці.
Джерело: Львівська обласна прокуратура