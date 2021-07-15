Героя ток-шоу нашли с перерезанным горлом на следующий день после эфира

Жителя Днепропетровщины, который участвовал в известной программе, после эфира нашли с перерезанным горлом.

В ток-шоу он свидетельствовал об избитой до смерти дочери.

— 13 июля на мосту Шульговка-хутор Судовка, был найден с перерезанным горлом Александр Мироненко — биологический отец 3-х летней девочки, которая была месяц назад избита до полусмерти, — сообщают местные СМИ.

Накануне трагедии, 12 июля, на одном из телеканалов вышел сюжет о дочери убитого. Ее избили до состояния комы. В издевательствах над ребенком подозревают бывшую жену Александра — мать пострадавшей девочки, а также ее гражданского мужа.

Пока Петриковская полиция выдвигает версию — самоубийство. Якобы Александр сам себе перерезал горло.

Односельчане же полагают, что возможным убийцей Александра Мироненко может быть сожитель матери девочки.

В Петриковском райотделе национальной полиции Украины в Днепропетровской области официальных комментариев по делу пока не предоставили.