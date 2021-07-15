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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

Героя ток-шоу знайшли з перерізаним горлом наступного дня після ефіру

смерть, вбивство

Жителя Дніпропетровщини, який брав участь у відомій програмі, після ефіру знайшли з перерізаним горлом.

В ток-шоу він свідчив про побиту до смерті доньку.

– 13 липня на мосту, що з’єднує Шульгівку і хутір Судівка, був знайдений з перерізаним горлом Олександр Мироненко – біологічний батько 3-х річної дівчинки, яка була місяць тому забита до півсмерті, – повідомляють місцеві ЗМІ.

Напередодні трагедії, 12 липня, на одному з телеканалів вийшов сюжет про доньку вбитого. Її побили до стану коми. В знущаннях над дитиною підозрюють колишню дружину Олександра – матір постраждалої дівчинки, а також її цивільного чоловіка.

На даний момент Петриківська поліція висуває версію – самогубство. Нібито Олександр сам собі перерізав горло. Односельці ж думають, що можливим імовірним вбивцею Олександра Мироненка може бути співмешканець цивільної дружини.

У Петриківському райвідділі національної поліції України в Дніпропетровській області офіційних коментарів щодо справи поки не надали.

Джерело: ДніпроTV

Фото: Pixabay

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