Героя ток-шоу знайшли з перерізаним горлом наступного дня після ефіру

Жителя Дніпропетровщини, який брав участь у відомій програмі, після ефіру знайшли з перерізаним горлом.

В ток-шоу він свідчив про побиту до смерті доньку.

– 13 липня на мосту, що з’єднує Шульгівку і хутір Судівка, був знайдений з перерізаним горлом Олександр Мироненко – біологічний батько 3-х річної дівчинки, яка була місяць тому забита до півсмерті, – повідомляють місцеві ЗМІ.

Напередодні трагедії, 12 липня, на одному з телеканалів вийшов сюжет про доньку вбитого. Її побили до стану коми. В знущаннях над дитиною підозрюють колишню дружину Олександра – матір постраждалої дівчинки, а також її цивільного чоловіка.

На даний момент Петриківська поліція висуває версію – самогубство. Нібито Олександр сам собі перерізав горло. Односельці ж думають, що можливим імовірним вбивцею Олександра Мироненка може бути співмешканець цивільної дружини.

У Петриківському райвідділі національної поліції України в Дніпропетровській області офіційних коментарів щодо справи поки не надали.

Джерело: ДніпроTV