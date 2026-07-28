Летом в Украине начинается сезон домашней консервации. В этом году садоводы уже собрали урожай ягод, многие хозяйки сварили варенье из клубники и вишни, а сейчас созревают и абрикосы.

Многие украинцы сейчас живут за границей, поэтому родственники нередко хотят передать им несколько банок домашнего варенья.

Можно ли перевозить варенье через границу, существуют ли ограничения по количеству банок, читайте в материале Фактов ICTV.

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Можно ли перевозить варенье через границу

Отдельного запрета на перевозку варенья, независимо от того, домашнее оно или промышленного производства, нет.

По информации Государственной таможенной службы Украины, варенье относится к готовым пищевым продуктам. Если его перевозят для личного потребления, применяются общие таможенные правила продуктов питания.

В частности, при ввозе продуктов в Украину для собственных нужд их общая стоимость не должна превышать €200 на человека.

Кроме того, Гостаможслужба напоминает о таких ограничениях:

продукты в упаковке изготовителя разрешено ввозить в количестве одной упаковки или до 2 кг каждого наименования на одного человека;

продукты без заводской упаковки до 2 кг каждого наименования.

Можно ли перевозить варенье через границу с Польшей

Если речь идет о поездке в Польшу, действуют общие правила Европейского Союза. По информации Ветеринарной инспекции Польши, строжайшие ограничения касаются мяса, молока и продукции, изготовленной из них.

Именно эти товары могут представлять риск распространения опасных болезней животных. Фруктовое варенье к этой категории не относится.

Польская инспекция защиты растений отмечает, что обработанные продукты растительного происхождения, в частности, варенье, джемы и другая фруктовая консервация, не подпадают под фитосанитарные ограничения, действующие для свежих фруктов, овощей и растений.

Но продукты должны перевозиться для личного пользования, а не в коммерческих целях.

Можно ли перевозить варенье за ​​границу через Венгрию

Аналогичные правила применяет и Венгрия, ведь она является страной Европейского Союза.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии, специального запрета на ввоз фруктового варенья для личного потребления нет. Основные ограничения, как и в других странах ЕС, касаются мяса, молока и отдельных продуктов животного происхождения.

Сколько банок варенья можно перевозить через границу

Ответа в виде конкретной цифры нет. Ни украинские таможенные правила, ни законодательство Европейского Союза не устанавливают, сколько именно банок домашнего варенья можно перевозить.

На практике таможенные органы оценивают несколько факторов:

предназначено ли варенье для личного потребления;

не имеет ли партия признаков коммерческой перевозки;

соблюдены ли общие таможенные и весовые нормы.

Именно поэтому перевозка 1-2 банок домашнего варенья для родственников обычно не вызывает вопросов у таможенников.

Если же человек перевозит большое количество одинаковых банок, это могут расценить как товар коммерческого назначения, для которого уже действуют другие правила декларирования и оформления.

Итак, ответ на вопрос, можно ли перевозить домашнее варенье через границу, зависит от количества. Однако следует помнить, что отдельной нормы, которая определяла бы, например, три, пять или десять разрешенных банок, не существует.

Главный критерий, на который обращают внимание таможенные органы Украины и стран ЕС, чтобы продукция перевозилась для личного использования, а не для продажи или коммерческой деятельности.

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