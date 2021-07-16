Стрельба в Одессе: подозреваемого арестовали, его товарищей депортируют в РФ

Одессита, устроившего стрельбу в людном месте во время свадьбы, отправили в СИЗО на два месяца.

Соответствующая мера пресечения злоумышленнику была избрана в ночь с 15 на 16 июля, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В качестве альтернативы был определен залог в размере 190 тыс. 320 грн.

Напомним, в среду, 14 июля, мужчина открыл хаотическую стрельбу возле ТРЦ Ривьера в селе Фонтанка Одесской области. Его товарищ в этот момент устроил дрифт на дороге.

Позже в полицию также поступили жалобы на выстрелы возле ресторана Море, где якобы праздновали свадьбу чеченцы.

В результате удалось арестовать 22-летний Кирилл Крамаренко, которому инкриминировали ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

Кроме того, стражи порядка задержали несколько граждан РФ, присутствовавших на свадьбе. Они будут выдворены с территории Украины.