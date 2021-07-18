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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

В аквапарке Хьюстона из-за утечки химического вещества пострадали 30 человек

В аквапарке Хьюстона из-за утечки химического вещества пострадали 30 человек

В США, в штате Техас в аквапарке Хьюстона Six Flags Hurricane Harbour Splashtown три десятка посетителей пострадали в результате утечки химического вещества.

31 человека доставили в местные больницы после инцидента. Еще 55 человек отказались от госпитализации, сообщили представители местной службы экстренной помощи.

Среди пострадавших были дети. В частности, трехлетнюю посетительницу аквапарка госпитализировали.

По словам официальных лиц, речь идет об утечке раствора гипохлорита натрия и 35-процентной серной кислоты.

Власти штата расследуют причину инцидента, который, по их словам, был связан с одним из аттракционов в парке.

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Источник: Пожарная охрана Хьюстона

Фото: Pixabay

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