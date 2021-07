В аквапарке Хьюстона из-за утечки химического вещества пострадали 30 человек

В США, в штате Техас в аквапарке Хьюстона Six Flags Hurricane Harbour Splashtown три десятка посетителей пострадали в результате утечки химического вещества.

31 человека доставили в местные больницы после инцидента. Еще 55 человек отказались от госпитализации, сообщили представители местной службы экстренной помощи.

Среди пострадавших были дети. В частности, трехлетнюю посетительницу аквапарка госпитализировали.

По словам официальных лиц, речь идет об утечке раствора гипохлорита натрия и 35-процентной серной кислоты.

Several Spring Fire Crews are at Six Flags Hurricane Harbor in Spring providing emergency care for dozens of people who have been affected by a chemical leak. Please avoid the area. pic.twitter.com/KHy5EUSlUz

— Spring Fire Department (@Springfdtx) July 17, 2021