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Абрамова Юлія |

В аквапарку Х’юстона через виток хімічної речовини постраждали 30 осіб

В аквапарку Х’юстона через виток хімічної речовини постраждали 30 осіб

У США, в штаті Техас в аквапарку Х’юстона Six Flags Hurricane Harbour Splashtown три десятки відвідувачів постраждали у результаті витоку хімічної речовини.

31 особу доставили в місцеві лікарні після інциденту. Ще 55 осіб відмовилися від госпіталізації, повідомили представники місцевої екстреної служби.

Серед постраждалих були діти. Зокрема, трирічну відвідувачку аквапарку госпіталізували.

За словами офіційних осіб, йдеться про витік розчину гіпохлориту натрію і 35-відсоткової сірчаної кислоти.

Влада штату розслідує причину інциденту, який, за їхніми словами, був пов’язаний з одним з атракціонів у парку.

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Джерело: Пожежна охорона Х’юстона

Фото: Pixabay

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