В аквапарку Х’юстона через виток хімічної речовини постраждали 30 осіб

У США, в штаті Техас в аквапарку Х’юстона Six Flags Hurricane Harbour Splashtown три десятки відвідувачів постраждали у результаті витоку хімічної речовини.

31 особу доставили в місцеві лікарні після інциденту. Ще 55 осіб відмовилися від госпіталізації, повідомили представники місцевої екстреної служби.

Серед постраждалих були діти. Зокрема, трирічну відвідувачку аквапарку госпіталізували.

За словами офіційних осіб, йдеться про витік розчину гіпохлориту натрію і 35-відсоткової сірчаної кислоти.

Several Spring Fire Crews are at Six Flags Hurricane Harbor in Spring providing emergency care for dozens of people who have been affected by a chemical leak. Please avoid the area. pic.twitter.com/KHy5EUSlUz

— Spring Fire Department (@Springfdtx) July 17, 2021