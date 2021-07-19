Оказались сотрудниками СБУ: на Сумщине задержали лиц, атаковавших пограничников

Лицами, напавшими на пограничный наряд в Сумской области вблизи границы с РФ, оказались сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований, двое СБУшников задержаны, третий – является свидетелем преступления.

Согласно данным следствия, мужчины около 1.30 ночи с 17 на 18 июля заблокировали своим автомобилем машину пограничного отряда.

Затем произошел конфликт, в результате которого пограничников избили и отобрали у них табельное оружие – два автомата АКС-74 и четыре магазина к ним, в которых было по 30 патронов.

После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Следователи ГБР обнаружили автоматы пограничников неподалеку от места происшествия в кукурузном поле. Там же правоохранителям удалось найти и два магазина с патронами.

В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по факту ч.3 ст.262 и ч.2 ст.345 (Завладение табельным оружием путем злоупотребления служебным положением и Нападение на сотрудников правоохранительных органов).

Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.