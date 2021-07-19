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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників

Автомат пограничников

Особами, які атакували прикордонний наряд у Сумській області поблизу кордону з РФ, виявилися співробітники Служби безпеки України.

Як повідомляє прес-центр Державного бюро розслідувань, двох СБУшників затримано, третій – свідок злочину.

Згідно з даними слідства, чоловіки близько 1.30 ночі з 17 на 18 липня заблокували своїм автомобілем машину прикордонного загону.

Потім стався конфлікт, в результаті якого прикордонників побили та відібрали в них табельну зброю – два автомати АКС-74 й чотири магазини до них, де було по 30 патронів.

Після цього зловмисники зникли в невідомому напрямку.

Слідчі ДБР виявили автомати прикордонників неподалік від місця події в кукурудзяному полі. У тому ж місці правоохоронцям вдалося знайти й два магазини з патронами.

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Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за фактом ч.3 ст.262 та ч.2 ст.345 (Заволодіння табельною зброєю шляхом зловживання службовим становищем та Напад на співробітників правоохоронних органів).

Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників
Виявились співробітниками СБУ: на Сумщині затримали осіб, що атакували прикордонників / 8 фотографий

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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