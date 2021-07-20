В штате Техас (США) произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате чего пострадали шесть человек, среди них есть дети.
???? BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano.
DETAILS: https://t.co/EJbC3bokjz
????: CBS DFW pic.twitter.com/ynhkvv07hr
— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) July 19, 2021
Инцидент произошел в городе Плано на улице Кливленд-Драйв 20 июля около 00.45 по киевскому времени. Взрыв разрушил дом, повредил два соседних и выбил окна в доме через улицу.
Как сообщают в американском СМИ, этот взрыв сравнял дом с землей. Взрывную волну ощутили даже в радиусе более 1,6 км.
#BREAKING: At least 3 people have been taken to the hospital after a house explosion in the city of Plano, Texas. —@Breaking911 #BreakingNews
pic.twitter.com/sWWW3uZ1xn
— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) July 19, 2021
Пострадавших доставили в больницы. Среди них мужчина, находившийся в доме, который взорвался, а еще пятеро — из соседних домов.
Трех раненых доставили в детскую больницу. Их возраста не сообщили.
Причины взрыва в доме неизвестны.
На месте происшествия работали правоохранители и следователи газовой компании.
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Источник: NBC News