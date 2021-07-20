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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Сравнял дом с землей: в Техасе прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

зруйнований будинок, надзвичайні події, вибух у будинку

В штате Техас (США) произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате чего пострадали шесть человек, среди них есть дети.

Инцидент произошел в городе Плано на улице Кливленд-Драйв 20 июля около 00.45 по киевскому времени. Взрыв разрушил дом, повредил два соседних и выбил окна в доме через улицу.

Как сообщают в американском СМИ, этот взрыв сравнял дом с землей. Взрывную волну ощутили даже в радиусе более 1,6 км.

Пострадавших доставили в больницы. Среди них мужчина, находившийся в доме, который взорвался, а еще пятеро — из соседних домов.

Трех раненых доставили в детскую больницу. Их возраста не сообщили.

Причины взрыва в доме неизвестны.

На месте происшествия работали правоохранители и следователи газовой компании.

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Источник: NBC News

Фото: Depositphotos

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