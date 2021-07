В штате Техас (США) произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате чего пострадали шесть человек, среди них есть дети.

???? BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano.

Инцидент произошел в городе Плано на улице Кливленд-Драйв 20 июля около 00.45 по киевскому времени. Взрыв разрушил дом, повредил два соседних и выбил окна в доме через улицу.

Как сообщают в американском СМИ, этот взрыв сравнял дом с землей. Взрывную волну ощутили даже в радиусе более 1,6 км.

#BREAKING: At least 3 people have been taken to the hospital after a house explosion in the city of Plano, Texas. —@Breaking911 #BreakingNews

pic.twitter.com/sWWW3uZ1xn

— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) July 19, 2021