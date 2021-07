У штаті Техас (США) стався потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок цього постраждали шестеро осіб, серед них є діти.

Інцидент стався у місті Плано на вулиці Клівленд-Драйв 20 липня близько 00.45 за київським часом. Вибух зруйнував будинок, пошкодив два сусідніх та вибив вікна в будинку через вулицю.

Як повідомляють в американському ЗМІ, цей вибух зрівняв будинок із землею. Вибухову хвилю відчули навіть в радіусі понад 1,6 км.

