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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Зрівняв будинок із землею: у Техасі прогримів потужний вибух, є постраждалі

зруйнований будинок, надзвичайні події, вибух у будинку

У штаті Техас (США) стався потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок цього постраждали шестеро осіб, серед них є діти.

Інцидент стався у місті Плано на вулиці Клівленд-Драйв 20 липня близько 00.45 за київським часом. Вибух зруйнував будинок, пошкодив два сусідніх та вибив вікна в будинку через вулицю.

Як повідомляють в американському ЗМІ, цей вибух зрівняв будинок із землею. Вибухову хвилю відчули навіть в радіусі понад 1,6 км.

Постраждалих доставили до лікарень. Серед них чоловік, що знаходився в будинку, який вибухнув, а ще п’ятеро – із сусідніх будинків.

Трьох поранених доставили до дитячої лікарні. Їхнього віку не повідомили.

Причини вибуху в будинку невідомі.

На місці події працювали правоохоронці та слідчі газової компанії.

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Джерело: NBC News

Фото: Depositphotos

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