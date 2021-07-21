В Польше погиб украинец – на мужчину упала 10-тонная газовая труба

В польском городе Бжозовец вблизи Гожув Велькопольского во время выполнения работ на 50-летнего украинца упала 10-тонная газовая труба. Мужчина погиб на месте.

Местные спасатели говорят, что, скорее всего, труба упала, когда ее поднимали вверх.

Рабочие вместе с сотрудниками подразделения добровольной пожарной службы вытащили пострадавшего и начали реанимировать, но прибывшие врачи скорой констатировали смерть.

Травмы были несовместимы с жизнью – труба его фактически раздавила.

По неофициальной информации, погибший рабочий был гражданином Украины.

По данным МИДа, в Польше могут находиться около 1,5 млн украинцев. В 2020 году наши консульства выдали 643 справки о смерти граждан Украины в этой стране.

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Источник: TVP.INFO

Фото: KM PSP Gorzów Wlkp