У Польщі загинув українець – на чоловіка впала 10-тонна газова труба

У польському місті Бжозовєц поблизу Гожув Велькопольського під час виконання робіт на 50-річного українця впала 10-тонна газова труба. Чоловік загинув на місці.

Місцеві рятувальники кажуть, що, ймовірно, труба впала, коли її піднімали вгору.

Робітники разом зі співробітниками підрозділу добровільної пожежної служби витягли потерпілого і почали реанімувати, але прибулі лікарі швидкої констатували смерть.

Травми були несумісні з життям – труба його фактично розчавила.

За неофіційною інформацією, загиблий робітник був громадянином України.

За даними МЗС, у Польщі можуть перебувати близько 1,5 млн українців. За 2020 рік наші консульства видали 643 довідки про смерть громадян України у цій країні.

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Джерело: TVP.INFO

Фото: KM PSP Gorzów Wlkp