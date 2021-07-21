У Польщі загинув українець – на чоловіка впала 10-тонна газова труба

У польському місті Бжозовєц поблизу Гожув Велькопольського під час виконання робіт на 50-річного українця впала 10-тонна газова труба. Чоловік загинув на місці.
Місцеві рятувальники кажуть, що, ймовірно, труба впала, коли її піднімали вгору.
Робітники разом зі співробітниками підрозділу добровільної пожежної служби витягли потерпілого і почали реанімувати, але прибулі лікарі швидкої констатували смерть.
Травми були несумісні з життям – труба його фактично розчавила.
За неофіційною інформацією, загиблий робітник був громадянином України.
За даними МЗС, у Польщі можуть перебувати близько 1,5 млн українців. За 2020 рік наші консульства видали 643 довідки про смерть громадян України у цій країні.
Джерело: TVP.INFO
Фото: KM PSP Gorzów Wlkp