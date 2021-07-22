Хотел отомстить за обиды: на Одесчине мужчина раскопал могилу погибшего товарища

В Одесской области задержали мужчину, который совершил надругательство над могилой своего товарища.

Инцидент произошел в 2020 году на одном из кладбищ в Белгород-Днестровском районе.

Тогда случайный очевидец увидел свежую раскопанную могилу и сообщил об этом правоохранителям.

Поиски злоумышленника продолжались несколько месяцев. После собранных доказательств удалось выйти на след: подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

В полиции он пояснил, что раскопал могилу, чтобы отомстить покойнику за прежние обиды. О каком именно конфликте шла речь, не уточняется.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой) УК Украины.

За содеянное мужчине грозит до трех лет тюремного заключения.