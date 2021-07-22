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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Хотів помститися за образи: на Одещині чоловік розкопав могилу загиблого товариша

Хотів помститися за образи: на Одещині чоловік розкопав могилу загиблого товариша

В Одеській області затримали чоловіка, який вчинив наругу над могилою свого товариша.

Інцидент стався у 2020 році на одному із цвинтарів у Білгород-Дністровському районі.

Тоді випадковий очевидець побачив свіжу розкопану могилу і повідомив про це правоохоронцям.

Пошуки зловмисника тривали декілька місяців. Після зібраних доказів вдалося вийти на слід: підозрюваним виявився 38-річний місцевий мешканець.

У поліції він пояснив, що розкопав могилу, щоб помститися небіжчику за колишні образи. Про який саме конфлікт йшлося, не уточнюється.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою) КК України.

За скоєне чоловіку загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

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Джерело: Нацполіція

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