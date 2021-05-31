Пили на могилах: на Одесчине после замечания стреляли в супружескую пару пенсионеров

В Белгород-Днестровском районе компания мужчин стреляла в супружескую пару пенсионеров, сделавших им замечание за распитие алкогольных напитков на кладбище.

72-летний мужчина попал в больницу с серьезными ранениями в живот и голову, его 66-летней жене злоумышленники выстрелили в руку.

Выяснилось, что супруги работают смотрителями на местном кладбище.

Осуществляя обход территории, женщина увидела двух молодых людей, которые решили устроить алкогольное застолье между могилами.

В ответ на вежливое замечание мужчины начали грубо оскорблять пенсионерку, после чего за нее вступился муж.

Оружие, из которого злоумышленник совершил серию выстрелов, установят в ближайшее время.

Чтобы разыскать злоумышленников, которые скрылись с кладбища на авто, полицейские ввели в действие спецоперацию Перехват.

По состоянию на вечер 31 мая одного из мужчин задержали: сейчас он находится в СИЗО, его сообщника ищут.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.15 и п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

За покушение на умышленное убийство предусмотрено наказание от 10 до 15 лишения свободы или пожизненное заключение.

На Сумщине хотели убить супругов пенсионеров

В Конотопском районе мошенник обманул и чуть не убил супругов пенсионеров, выдав себя за фельдшера, который делает прививки против коронавируса.

53-летний мужчина пришел домой к пенсионерам, однако вместо вакцины уколол им снотворное.

После того, как супруги уснули, он нагло начал рыться в их вещах, чтобы найти ценные вещи и наличные. Когда мошенник убегал с ограбленным, он решил поджечь веранду дома.

Пенсионеры чудом не успели заснуть и самостоятельно потушили пожар.

Злоумышленника задержали и арестовали: если вина будет доказана, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.