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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Днепропетровщине загорелся балкон в квартире: пострадал ребенок

На Днепропетровщине загорелся балкон в квартире: пострадал ребенок

В городе Марганец Днепропетровской области произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома на улице Лермонтова.

Огонь вспыхнул на балконе 2-комнатной квартиры, расположенной на 4-м этаже дома. Пламя повредило отделку балкона, рамы окон и бытовые вещи на площади около 2 кв. м.

В результате пожара пострадал ребенок 2015 года рождения. Маленького мальчика госпитализировали на карете экстренной медицинской помощи в Марганецкую центральную больницу.

По данным ГСЧС, предварительный диагноз пострадавшего — отравление продуктами горения. Пожарным удалось ликвидировать огонь.

Для этого привлекли шесть спасателей личного состава ГСЧС и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления службы в Днепропетровской области.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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