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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Дніпропетровщині загорівся балкон у квартирі: постраждала дитина

На Дніпропетровщині загорівся балкон у квартирі: постраждала дитина

У місті Марганець Дніпропетровської області сталася пожежа у квартирі 5-поверхого житлового будинку на вулиці Лермонтова.

Вогонь спалахнув на балконі 2-кімнатної квартири, розташованої на 4-му поверсі будинку. Полум’я пошкодило оздоблення балкону, рами вікон та побутові речі на площі близько 2 кв. м.

Унаслідок пожежі постраждала дитина 2015 року народження. Маленького хлопчика госпіталізували на кареті екстреної медичної допомоги у Марганецьку центральну лікарню.

За даними ДСНС, попередній діагноз потерпілого – отруєння продуктами горіння. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Для цього залучили шість рятувальників особового складу ДСНС та дві одиниці пожежо-рятувальної техніки Головного управління служби у Дніпропетровській області.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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