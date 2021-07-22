У місті Марганець Дніпропетровської області сталася пожежа у квартирі 5-поверхого житлового будинку на вулиці Лермонтова.

Вогонь спалахнув на балконі 2-кімнатної квартири, розташованої на 4-му поверсі будинку. Полум’я пошкодило оздоблення балкону, рами вікон та побутові речі на площі близько 2 кв. м.

Унаслідок пожежі постраждала дитина 2015 року народження. Маленького хлопчика госпіталізували на кареті екстреної медичної допомоги у Марганецьку центральну лікарню.

За даними ДСНС, попередній діагноз потерпілого – отруєння продуктами горіння. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Для цього залучили шість рятувальників особового складу ДСНС та дві одиниці пожежо-рятувальної техніки Головного управління служби у Дніпропетровській області.