Держбюро розслідувань викрило злочинну групу, яка вимагала гроші у поранених на фронті бійців. Керував вимаганням голова одного районних бюро медико-соціальної експертизи Київської області.

Він залучив до незаконної діяльності екс-працівника медичної служби полку області, якого звільнили за хабарництво, а також його водія.

Зловмисники брали $4 тис. за оформлення групи інвалідності пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України та інших учасників ООС.

– Також вони брали гроші у бійців за визначення зв’язку поранення або каліцтва з бойовими діями, – повідомили у відомстві.

Крім того, встановлені факти підробки документів щодо інвалідності людям, які взагалі не були в зоні операції Об’єднаних сил. Гроші, які виділяла держава таким нібито пораненим, члени угруповання ділили між собою.

Всього правоохоронці встановили понад 20 фактів передачі хабарів представникам угруповання. Також встановили 28 осіб, які платили за вирішення питання про отримання групи інвалідності.

– Проведено сім обшуків у фігурантів кримінального провадження. У них вилучили $ 13 тис., документи, підроблені кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ і лікарських штампів, які використовувалися ними для підробки документів, – повідомили в ДБР.

Трьох зловмисників затримали 22 липня під час передачі $ 1,5 тис.

Планується повідомлення їм про підозру в отриманні хабара посадовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України з різних видів співучасті). Учасникам угрупування загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.