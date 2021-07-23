Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Водитель выехал на встречную полосу: под Одессой столкнулись грузовик и легковушка

Водитель выехал на встречную полосу: под Одессой столкнулись грузовик и легковушка

В Одесской области возле села Новосельское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

По данным Национальной полиции, на автодороге Одесса — Рени столкнулись грузовой и легковой автомобили DAF и Renault.

ДТП возле села Новосельское — подробности ДТП происшествия 22 июля на трассе Одесса — Рени

В результате аварии погиб 54-летний местный житель, который находился за рулем Renault. Пассажира легковушки госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, 54-летний водитель транспортного средства Renault выехал на встречную полосу.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений об этом в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Читайте
Авария автобуса Киев - Вроцлав: стала известна причина ДТП

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка