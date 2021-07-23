ДТП возле села Новосельское — подробности ДТП происшествия 22 июля на трассе Одесса — Рени

В Одесской области возле села Новосельское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

По данным Национальной полиции, на автодороге Одесса — Рени столкнулись грузовой и легковой автомобили DAF и Renault.

В результате аварии погиб 54-летний местный житель, который находился за рулем Renault. Пассажира легковушки госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, 54-летний водитель транспортного средства Renault выехал на встречную полосу.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений об этом в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.