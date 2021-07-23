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Юлія Захарченко |

Водій виїхав на зустрічну смугу: під Одесою зіштовхнулися вантажівка та легковик

Водій виїхав на зустрічну смугу: під Одесою зіштовхнулися вантажівка та легковик

В Одеській області біля села Новосільське сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.

За даними Національної поліції, на автодорозі Одеса – Рені зіштовхнулися вантажний і легковий автомобілі DAF та Renault.

ДТП біля села Новосільське – подробиці ДТП події 22 липня на трасі Одеса – Рені

Унаслідок аварії загинув 54-річний місцевий житель, який перебував за кермом Renault. Пасажира легковика госпіталізували у медичний заклад у важкому стані.

За попередніми даними працівників поліції, які працювали на місці події, 54-річний водій транспортного засобу Renault виїхав на зустрічну смугу.

Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо внесення відомостей про цю подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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