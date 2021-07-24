В Кривом Роге загорелся частный пансионат для пожилых людей

В ночь на субботу, 24 июля, в Кривом Роге на улице Железнякова произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей.

Очаг возгорания находился в одном из хозяйственных помещений на первом этаже трехэтажного здания, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия оперативно прибыли несколько подразделений пожарно-спасательной службы города.

В здании находилось 25 человек – 22 постояльца пансионата и трое медиков, которые за ними ухаживали. Все они были спасены, никто не пострадал.

Примерно в 4.20 утра пожар тушением которого занимались 17 человек и 5 единиц спецтехники, удалось полностью ликвидировать.