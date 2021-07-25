У Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі поблизу села Прихідьки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Аварія сталася вранці 25 липня на автодорозі Р 60 Кролевець – Пирятин. Не повідомляється, що стало причиною зіткнення двох транспортних засобів.

Для вивільнення тіл загиблих людей залучили восьмеро рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки ДСНС. Наразі фахівці ліквідовують наслідки зіткнення вантажівки та легковика. Правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії.

За даними Національної поліції, лише за період з 1 січня до 30 червня включно сталися 86 459 дорожньо-транспортні пригоди. Для порівняння, минулого року зафіксували 72 394 випадків.

За цей рік зареєстрували 10434 ДТП, в яких загинули або травмувалися жителі України. Загалом 1 482 громадян померли унаслідок аварій, ще 12 753 людей зазнали травми різного ступеня тяжкості.