Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что усиление российских атак связано с ситуацией на поле боя и попытками Москвы снизить уровень поддержки Украины со стороны Европы.

Об этом Андрюс Кубилюс сказал во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.

Еврокомиссар об атаках России

По словам Кубилюса, Украина перехватывает инициативу на поле боя, а российское руководство пытается использовать атаки для давления на европейские страны.

Сейчас смотрят

— Чем больше Украина достигает успехов, тем нервнее и отчаяннее становится Путин. Цель Путина — напугать людей в этом регионе и в Европе, чтобы мы, возможно, прекратили поддерживать Украину, — сказал еврокомиссар.

Он подчеркнул, что ответом Европы должно быть не сокращение поддержки, а увеличение оборонных расходов, усиление восточного фланга и дальнейшая помощь Украине.

Кубилюс также обратил внимание на необходимость изменений в европейской оборонной системе.

По его словам, несмотря на увеличение финансирования, страны ЕС до сих пор не имеют единого оборонного рынка, а большинство закупок осуществляется на уровне отдельных государств.

Еврокомиссар отметил, что Россия продолжает производить больше оборонной продукции, чем Европейский Союз, и назвал это риском для безопасности.

Отдельно он привел пример Украины и заявил, что с 2022 года украинское оборонное производство существенно возросло.

Также чиновник высказался за углубление интеграции Украины в европейскую систему безопасности до момента принятия решений о членстве в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что специалисты ГУР Минобороны получили документы о подготовке Россией новых ракетно-дронных ударов по Украине.

По его словам, в документах упоминаются почти два десятка политических центров и военных пунктов.

Источник : Радио Свобода

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.