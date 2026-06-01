Российское правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина и другого топлива для реактивных двигателей из страны.

Ограничение призвано стабилизировать внутренний рынок горючего и будет действовать до конца ноября 2026 года.

Об этом говорится в постановлении российского правительства от 30 мая.

РФ запретила экспорт авиакеросина: что известно

Согласно постановлению правительства РФ от 30 мая 2026 года №646, под запрет попадает вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

— Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений, — говорится в сообщении.

По данным российского правительства, решение принято в рамках мер по обеспечению энергетической безопасности и стабильности внутреннего топливного рынка.

Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 включительно.

В то же время документ предусматривает ряд исключений, в частности для гуманитарных поставок, отдельных межправительственных соглашений, транзитных перевозок, а также топлива, находящегося в технологических емкостях воздушных судов или оформленного до вступления в силу запрета.

Кроме того, запрет не распространяется на поставки для обеспечения деятельности российских военных формирований за границей, объектов в Байконуре и Шпицбергене, а также на отдельные другие категории перевозок, определенные постановлением.

В российском правительстве заявляют, что решение направлено на гарантирование стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и предотвращение дефицита.

Напомним, в течение мая на территории России и на временно оккупированных ею территориях фиксировались поражения объектов нефтегазовой инфраструктуры.

По данным украинских военных, было атаковано по меньшей мере 18 таких объектов, часть из которых временно приостанавливала или ограничивала работу.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) отмечал, что целью таких ударов является поражение нефтеотрасли РФ как ключевого источника финансирования войны, поскольку каждый баррель нефти конвертируется в производство вооружения — от Шахедов до ракет типа Калибр и Искандер.

