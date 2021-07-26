На олимпийский Токио надвигается мощный тайфун Непартак. Со стороны Тихого океана он угрожает ливнями и шквальным ветром. Беда грозит северо-восточной Японии.

Тайфун может достичь японского побережья во вторник, 27 июля, и кроме сильных дождей, ветра, вызвать высокие волны.

Синоптики не исключают, что стихийное бедствие коснется и Токио, где проходят летние Олимпийские игры 2020.

Организаторы Олимпиады заявили, что пока не отменяют запланированные на вторник соревнования в соответствии с расписанием.

Но перенесли греблю и стрельбу из лука.

Также метеорологическая служба Японии предупредила о возможных оползнях и наводнении из-за ожидаемых ливней.

Пока Непартак движется в Тихом океане со скоростью около 35 км в час и приближается к Японии.

Похожий на Непартак, но более быстрій тайфун Хайшэн в прошлом году приблизился к южному побережью Южной Кореи после того, как обрушился на Японию. Он нес в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час.

По сообщению метеорологического агентства страны, шторм двигался в сторону Пусана, второго по величине города Южной Кореи.

Источник: Кіодо