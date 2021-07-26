До олімпійського Токіо наближається тайфун Непартак. З боку Тихого океану він загрожує зливами і шквальним вітром. Лихо загрожує північно-східній Японії.

Тайфун може досягти японського узбережжя у вівторок, 27 липня, і окрім сильних дощів, вітру, викликати високі хвилі.

Синоптики не виключають, що стихійне лихо торкнеться і Токіо, де проходять літні Олімпійські ігри 2020.

Організатори Олімпіади заявили, що поки не скасовують заплановані на вівторок змагання відповідно до розкладу.

Але перенесли веслування та стрільбу з лука.

Також метеорологічна служба Японії попередила про можливі сходах зсувів і повені через очікувані злив.

Поки Непартак рухається в Тихому океані зі швидкістю близько 35 км на годину і наближається до Японії.

Схожий на Непартак, але набагато швидший тайфун Хайшен минулого року наблизився до південного узбережжя Південної Кореї після того, як обрушився на Японію. Він ніс в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.

За повідомленням метеорологічного агентства країни, шторм рухався в сторону Пусана, другого за величиною міста Південної Кореї.

Джерело: Кіодо