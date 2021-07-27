В Польше умер второй украинец, пострадавший в результате ДТП вблизи города Радомско в субботу, 24 июля. Родных уже проинформировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

— Сегодня утром в больнице города Лодзь умер гражданин Украины 1967 года рождения. Родных уже проинформировали в посольстве, — сообщили в ведомстве.

Еще трое граждан Украины сейчас в больницах разных городов Польши с положительной динамикой состояния. Все они — жители Херсонской области.

В МИД также сообщили, что дело находится на контроле Посольства Украины в Польше.

Напомним, 24 июля в Польше произошло ДТП с украинцами. В результате аварии легковушки и микроавтобуса пострадали все люди, которые находили в салоне второго транспортного средства, один гражданин Украины погиб.

В салоне авто находилось девять человек, среди которых семеро украинцев в возрасте от 39 до 54 лет и двое граждан Польши в возрасте 39 и 40 лет. Они направлялись на работу в строительную компанию.