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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

ДТП у Польщі: помер другий постраждалий українець, йому було 54 роки

ДТП у Польщі: помер другий постраждалий українець, йому було 54 роки

У Польщі помер другий українець, який постраждав в результаті ДТП поблизу міста Радомсько в суботу, 24 липня. Рідних уже поінформували. 

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України. 

– Сьогодні вранці в лікарні міста Лодзь помер громадянин України 1967 року народження. Рідних уже поінформували в посольстві, – повідомили у відомстві. 

Ще троє громадян України зараз в лікарнях різних міст Польщі з позитивною динамікою стану. Всі вони – жителі Херсонської області.

У МЗС також повідомили, що справа перебуває на контролі Посольства України в Польщі. 

Нагадаємо, 24 липня в Польщі сталася ДТП з українцями. У результаті аварії легковика та мікроавтобуса постраждали всі люди, які перебували в салоні другого транспортного засобу, один громадянин України загинув.

У салоні авто перебувало дев’ять осіб, серед яких семеро українців у віці від 39 до 54 років і двоє громадян Польщі у віці 39 і 40 років. Вони прямували на роботу в будівельну компанію.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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