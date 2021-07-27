У Польщі помер другий українець, який постраждав в результаті ДТП поблизу міста Радомсько в суботу, 24 липня. Рідних уже поінформували.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

– Сьогодні вранці в лікарні міста Лодзь помер громадянин України 1967 року народження. Рідних уже поінформували в посольстві, – повідомили у відомстві.

Ще троє громадян України зараз в лікарнях різних міст Польщі з позитивною динамікою стану. Всі вони – жителі Херсонської області.

У МЗС також повідомили, що справа перебуває на контролі Посольства України в Польщі.

Нагадаємо, 24 липня в Польщі сталася ДТП з українцями. У результаті аварії легковика та мікроавтобуса постраждали всі люди, які перебували в салоні другого транспортного засобу, один громадянин України загинув.

У салоні авто перебувало дев’ять осіб, серед яких семеро українців у віці від 39 до 54 років і двоє громадян Польщі у віці 39 і 40 років. Вони прямували на роботу в будівельну компанію.