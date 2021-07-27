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Абрамова Юлія |

Детского стоматолога из Ровно, которая била пациентов во время лечения, лишили лицензии

Детского стоматолога из Ровно, которая била пациентов во время лечения, лишили лицензии

Детского врача-стоматолога из Ровно Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей во время лечения, лишили лицензии.

Полицейским во время расследования удалось получить сведения о том, что врач по меньшей мере нарушила стандарты медицинской помощи.

Министерство здравоохранения провело две внеплановые проверки дела стоматолога-садиста из Ровно и аннулировало ее лицензию.

— Приказ МЗ датирован 15 июля, — отметила временная и.о. пресс-секретаря Ровенской прокуратуры Лина Корнелюк.

В отношении женщины уже несколько месяцев возбуждено уголовное дело. Правоохранители обвиняют ее по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных медицинских обязанностей, повлекших тяжкие последствия для несовершеннолетних.

Максимально возможное наказание — три года лишения свободы.

Заявление в полицию на врача написали родители пятерых детей.

Женщина комментировать обвинения отказывалась, ссылалась на врачебную тайну

— Этот вопрос медицинского характера и права разглашать какую-либо врачебную информацию у меня нет — заявляла Инна Кравчук журналистам.

Добавим, что после разоблачения насилия над детьми, Кравчук успела открыть частную детскую клинику.

Скандал со стоматологом в Ровно

В феврале 2021 стало известно о случаях издевательства над детьми в одной из стоматологических клиник Ровно.

Врач Инна Кравчук била своих маленьких пациентов. После родители детей обратились в полицию.

Подробнее о скандале со стоматологом в Ровно читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC News Украина

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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