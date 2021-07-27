Дитячого стоматолога з Рівного, яка била пацієнтів під час лікування, позбавили ліцензії

Дитячого лікаря-стоматолога з Рівного Інну Кравчук, яку звинувачують у побитті та удушенні дітей під час лікування, позбавили ліцензії.

Поліцейським під час розслідування вдалося отримати інформацію, що лікар щонайменше порушила стандарти медичної допомоги.

Міністерство охорони здоров’я провело дві позапланові перевірки справи стоматолога-садиста з Рівного і зрештою анулювало її ліцензію.

– Наказ МОЗ датований 15 липня,- зазначила тимчасова в.о речниці Рівненської прокуратури Ліна Корнелюк.

Щодо жінки уже кілька місяців відкрито кримінальну справу. Правоохоронці звинувачують її за статтею про неналежне виконання медиком професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Максимально можливе покарання – три роки позбавлення волі.

Повідомлялося, що заяву в поліцію на лікаря написали батьки принаймні п’ятьох неповнолітніх пацієнтів.

Сама жінка коментувати звинувачення відмовлялася, посилалася на лікарську таємницю

– Це питання медичного характеру і права розголошувати якусь лікарську інформацію я не маю, – заявляла Інна Кравчук журналістам.

Додамо, що після викриття насильства над дітьми, Кравчук встигла відкрити приватну клініку для дітей.

Скандал зі стоматологом у Рівному

У лютому 2021 року Україну сколихнула історія про знущання над дітьми у стоматологічній клініці.

Стоматолог Інна Кравчук била своїх маленьких пацієнтів, батьки дітей звернулися до поліції.

Детальніше про скандал зі стоматологом у Рівному читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC News Україна

Фото: РадіоТрек