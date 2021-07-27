Во вторник, 27 июля, пассажирский самолет Boeing 737, летевший по маршруту Москва — Крым, совершил экстренную посадку. У самолета были неполадки с двигателем.

На борту находилось 165 пассажиров. Приземлился Boeing 737 в аэропорту Симферополя.

Причина аварийной посадки воздушного судна — возникновение вибраций в одном из двигателей.

По словам представителя авиакомпании Якутия, посадка прошла благополучно.

Экстренная посадка самолета Белавиа

Днем ранее, 26 июля, самолет Белавиа, следовавший рейсом Минск — Анталия, экстренно сел в Домодедово.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация. На воздушном судне находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.