Во вторник, 27 июля, пассажирский самолет Boeing 737, летевший по маршруту Москва — Крым, совершил экстренную посадку. У самолета были неполадки с двигателем.
На борту находилось 165 пассажиров. Приземлился Boeing 737 в аэропорту Симферополя.
Причина аварийной посадки воздушного судна — возникновение вибраций в одном из двигателей.
По словам представителя авиакомпании Якутия, посадка прошла благополучно.
Экстренная посадка самолета Белавиа
Днем ранее, 26 июля, самолет Белавиа, следовавший рейсом Минск — Анталия, экстренно сел в Домодедово.
По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация. На воздушном судне находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.