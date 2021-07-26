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Вікторія Гірко |

Літак Белавіа рейсом Мінськ – Анталія екстрено сів у Домодєдово

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Літак Белавіа, який прямував з Мінська в Анталію (Туреччина) подав сигнал лиха і готується до вимушеної посадки.

Оновлено о 12.00. Літак Белавіа, який прямував з Мінська до Анталії і подав сигнал лиха, вимушено сів у московському аеропорту Домодєдово. ЗМІ повідомляють, що посадка пройшла штатно.

Оновлено о 11.30. ЗМІ повідомляють, що борт Белавіа, який подав сигнал лиха, спрямований не до Воронежа, а в московський аеропорт Домодєдово для більш оперативного вирішення технічних проблем.

Оновлено о 11.05. Літак Белавіа, який прямував з Мінська в Анталію (Туреччина) подав сигнал лиха. Він прямує до російського Воронежа для вимушеної посадки.

За попередньою інформацією ЗМІ, на борту виникла позаштатна ситуація.

– Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку в Воронежі. Зараз літак швидко знижується, – повідомляють російські видання з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними сервісу Flightradar, літак Белавіа змінив курс і тепер летить в бік Москви.

Літак Белавіа (Belavia), який летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха

Тим часом ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що на борту літака Белавіа перебувають 197 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Джерело: Интерфакс

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