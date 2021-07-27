У вівторок, 27 липня, пасажирський літак Boeing 737, який летів за маршрутом Москва – Крим, здійснив екстрену посадку. У літака виникли несправності у двигуні.
На борту перебували 165 пасажирів. Приземлився Boeing 737 на летовищі Сімферополя.
Причина аварійної посадки повітряного судна – виникнення вібрацій в одному із двигунів.
За словами представника авіакомпанії Якутія, посадка відбулася благополучно.
Екстрена посадка літака Белавіа
Днем раніше, 26 липня, літак Белавіа, який прямував за рейсом Мінськ – Анталія, екстрено сів у Домодєдові.
За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація. На повітряному судні перебувало 197 пасажирів та сім членів екіпажу.