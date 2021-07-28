Контрразведчики Службы безопасности Украины в Черкасской области разоблачили агента российской военной разведки. Его завербовали для сбора тайной информации.

Мужчину задержали на горячем во время получения информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

Злоумышленник является местным жителем. Его завербовали во время пребывания на территории России.

— Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы — сбор и передача информации о военных стратегических объектах, — сообщили в ведомстве.

Он также пытался привлечь к своей деятельности украинского военнослужащего.

По данным спецслужбы, мужчина собрал информацию, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов в Черкасской области, режима их охраны, перечне и количестве боеприпасов, хранящихся на них.

Ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ заблокировала сеть агентов ФСБ России, которыми оказались чиновники и силовики украинских ведомств. Агенты действовали в Херсонской области.

Организовал работу сети экс-сотрудник регионального управления СБУ.