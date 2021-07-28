Контррозвідники Служби безпеки України в Черкаській області викрили агента російської військової розвідки. Його завербували для збору таємної інформації.

Чоловіка затримали на гарячому під час отримання інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону.

Зловмисник є місцевим жителем. Його завербували під час перебування на території Росії.

– Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори – збір і передача інформації про військові стратегічні об’єкти, – повідомили у відомстві.

Він також намагався залучити до своєї діяльності українського військовослужбовця.

За даними спецслужби, чоловік зібрав інформацію, зокрема з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів в Черкаській області, режиму їх охорони, перелік і кількість боєприпасів, що зберігаються на них.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала мережу агентів ФСБ Росії, якими виявилися чиновники та силовики українських відомств. Агенти діяли в Херсонській області.

Організував роботу мережі екс-співробітник регіонального управління СБУ.