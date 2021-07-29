Пожежа у Рівному на трансформаторній підстанції: подробиці пожежі

У Рівному сталася надзвичайна подія, через яку довелося вимкнути подачу електроенергії для частини міста.

На вулиці Млинківській на території трансформаторної підстанції спалахнув вогонь в окремо розташованому трансформаторі. Гасіння полум’я ускладнювало те, що він перебував під високою напругою.

Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося знеструмити частину міста для того, щоб мати змогу ліквідувати вогонь.

На щастя, пожежу вдалося загасити. Унаслідок загоряння жертв та постраждалих немає. Протягом години бригади Рівнеобленерго відновлювали електропостачання для населення.

Станом на сьогодні, подачу електрики у Рівному повністю відновили. Для гасіння вогню залучили 30 рятувальників та п’ять одиниць спеціальної техніки ДСНС.

За даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося 355 пожеж. Станом на 29 липня, загалом на території держави сталося 41 568 пожеж.

Серед них були загоряння вогню у різних місцях, зокрема у житлових секторах – 15 503, виробничій сфері – 1 053, у транспорті – 2 314 випадків.