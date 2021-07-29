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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа у Рівному: вогонь спалахнув на трансформаторі, частину міста знеструмили

Пожежа у Рівному: вогонь спалахнув на трансформаторі, частину міста знеструмили

У Рівному сталася надзвичайна подія, через яку довелося вимкнути подачу електроенергії для частини міста.

На вулиці Млинківській на території трансформаторної підстанції спалахнув вогонь в окремо розташованому трансформаторі. Гасіння полум’я ускладнювало те, що він перебував під високою напругою.

Пожежа у Рівному на трансформаторній підстанції: подробиці пожежі

Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося знеструмити частину міста для того, щоб мати змогу ліквідувати вогонь.

На щастя, пожежу вдалося загасити. Унаслідок загоряння жертв та постраждалих немає. Протягом години бригади Рівнеобленерго відновлювали електропостачання для населення.

Пожежа у Рівному на трансформаторній підстанції: подробиці пожежі

Пожежа у Рівному на трансформаторній підстанції: подробиці пожежі

Станом на сьогодні, подачу електрики у Рівному повністю відновили. Для гасіння вогню залучили 30 рятувальників та п’ять одиниць спеціальної техніки ДСНС.

За даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося 355 пожеж. Станом на 29 липня, загалом на території держави сталося 41 568 пожеж.

Серед них були загоряння вогню у різних місцях, зокрема у житлових секторах – 15 503, виробничій сфері – 1 053, у транспорті – 2 314 випадків.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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