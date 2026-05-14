Атака на Кременчугский район 14 мая: повреждены предприятие, склады и дома
В результате атаки на Кременчугский район Полтавской области повреждены промышленный объект, складские помещения и частная застройка.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
По словам главы области, во время атаки повреждения получило технологическое оборудование одного из промышленных предприятий Кременчугского района.
Также разрушения зафиксировали на территории автотранспортного предприятия. Там повреждены транспортные средства и складские помещения.
Кроме этого, в результате атаки на Кременчугский район сегодня повреждены частные жилые дома на двух разных локациях района.
На местах работают все необходимые службы, которые продолжают фиксировать последствия атаки и масштабы разрушений.
По состоянию на сейчас информация о травмированных или погибших не поступала.
По уточненным данным, после ночной атаки в нескольких населенных пунктах Полтавской области без газоснабжения остались около 1 тыс. абонентов.
Также из-за неблагоприятных погодных условий в области отсутствует электроснабжение у более 2 тыс. потребителей.
Сейчас аварийные службы и специалисты энергетических компаний работают над восстановлением поврежденных сетей.
