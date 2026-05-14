В результате атаки на Кременчугский район Полтавской области повреждены промышленный объект, складские помещения и частная застройка.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Атака на Кременчугский район 14 мая: что известно

По словам главы области, во время атаки повреждения получило технологическое оборудование одного из промышленных предприятий Кременчугского района.

Также разрушения зафиксировали на территории автотранспортного предприятия. Там повреждены транспортные средства и складские помещения.

Кроме этого, в результате атаки на Кременчугский район сегодня повреждены частные жилые дома на двух разных локациях района.

На местах работают все необходимые службы, которые продолжают фиксировать последствия атаки и масштабы разрушений.

По состоянию на сейчас информация о травмированных или погибших не поступала.

По уточненным данным, после ночной атаки в нескольких населенных пунктах Полтавской области без газоснабжения остались около 1 тыс. абонентов.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в области отсутствует электроснабжение у более 2 тыс. потребителей.

Сейчас аварийные службы и специалисты энергетических компаний работают над восстановлением поврежденных сетей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

