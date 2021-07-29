Вбивство Мирослави Третяк у Старому Салтові – що відомо про підозрюваного

У покинутому будинку в Старому Салтові знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк, яка напередодні пішла на прогулянку, але не повернулася додому.

На тілі маленької дитини виявили забої голови та обличчя. Поліція встановила підозрюваного у вбивстві – це 13-річний житель Харківщини. Однак є умови, які мають виконати правоохоронці, щоб допитати хлопця, оскільки наразі він неповнолітній.

Тож поліцейські запросили матір підлітка, щоб дізнатися всі обставини трагедії. Слідчі готують клопотання до суду про дозвіл на допит 13-річного хлопця.

Зникнення Мирослави Третяк – що відомо

Про зникнення у поліцію 28 липня ввечері повідомила матір дівчинки. Жінка розповіла, що донька перебувала у дворі будинку, проте о 18.00 пішла на прогулянку з 13-річним хлопцем, який проживає поруч. Додому вона так і не повернулася.

До пошуків дитини залучили поліцейських, надзвичайників, кінологів та місцевих жителів. На жаль, того ж дня близько 23.50 тіло 6-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли у покинутому будинку, розташованому поруч з домівкою дитини – у селищі міського типу Старий Салтів.

Поліцейські ретельно обстежили місце, де знайшли дитину. Незабаром експерти мають встановити точну причину смерті Мирослави.

Що відомо про підозрюваного

Національна поліція з’ясувала, хто міг вбити маленьку дівчинку. За даними правоохоронних органів, у злочині підозрюють 13-річного хлопця. Відомо, що підліток проживає по сусідству.

За даними Telegram-каналу Труха Харків, підліток раніше мав схильність до шокуючих вчинків. Зокрема, йдеться про шкуродерство, він начебто жорстоко вбив трьох цуценят.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Розслідування триває. Через юний вік підозрюваного поліцейські готують клопотання у суд про дозвіл на допит та поміщення підлітка у приймальник-розподільник для дітей.

Фото: Нацполіція, Труха Харків