Дело об изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области из-за смерти подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба. Она отметила, что дело закроют после проведения всех необходимых следственных действий.

После проведения всех необходимых следственных действий досудебное расследование в уголовном производстве будет закончено в порядке, предусмотренном пунктом 5 части первой ст. 284 УПК Украины (в связи со смертью подозреваемого), — отметила она.

По словам пресс-секретаря, специалисты провели психиатрическую экспертизу подозреваемого, но выводов еще не получили.

На днях стало известно, что подозреваемый в убийстве Марии Борисовой покончил с собой в СИЗО. Но подробную информацию следствие не разглашает.

По информации местных СМИ, он сделал веревку из постельного белья, привязал ее к решетке на окне и повесился.

Мужчину подозревали в убийстве и изнасиловании 7-летней Маши Борисовой. 11 марта труп девочки был найден в мешке за сараем неподалеку от дома, где она проживала. Ранее он уже имел несколько судимостей, одна из которых — за изнасилование.

Источник: Общественное