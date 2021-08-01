“Ща буду стрелять по хохлам”: в Киеве мужчина из окна квартиры открыл огонь по прохожим

В Киеве в Оболонском районе, задержали мужчину, который стрелял в людей возле ТЦ Дрим Таун из окон квартиры в многоэтажке.

Свои действия стрелок снимал на видео и активно комментировал.

— Ща буду стрелять по хохлам ***. Где мой ган, ***? Хохлы, ***, ходят, *** у этого ***. Вот, хохол ***, — прокомментировал человек, а затем открыл огонь. — Мужчину задержали. Свои действия он объяснив тем, что сделал это, якобы, ради провокации с человеком, с которым общался, — сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

— Я просто так пошутил… Я понимаю, что это был вовсе не шутка. Я ни в коем случае не люблю Россию и не поддерживаю Путина. Я это сделал только потому, что думал, что это будет смешно том людям, с которыми я общался, — сказал правонарушитель.

Мужчине 23 года. Он приехал из Донецка.