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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

“Ща буду стріляти по хохлам”: у Києві чоловік з вікна квартири відкрив вогонь по перехожим

чолвік із пістолетом, пістолет

У Києві, в Оболонському районі, затримали чоловіка, який стріляв у людей біля ТЦ Дрім Таун з вікон квартири у багатоповерхівці.

Свої дії стрілок знімав на відео й активно коментував.

– Ща буду стріляти по хохлам ***. Де мій ган, ***? Хохли, ***, ходять, *** біля цього***. Ось, хохол ***, – прокоментував чоловік, а потім відкрив вогонь.

– Чоловіка затримали. Свої дії він пояснивши тим, що, нібито, заради провокації з людиною, з якою спілкувався, – повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

– Я просто так пожартував… Я розумію, що це був зовсім не жарт. Я в жодному разі не люблю Росію і не підтримую Путіна. Я це зробив лише тому, що думав, що це буде смішно тім людям, з якими я спілкувався, – сказав правопорушник.

Чоловіку 23 роки. Він приїхав із Донецька.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Depositphotos

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