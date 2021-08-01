“Ща буду стріляти по хохлам”: у Києві чоловік з вікна квартири відкрив вогонь по перехожим

У Києві, в Оболонському районі, затримали чоловіка, який стріляв у людей біля ТЦ Дрім Таун з вікон квартири у багатоповерхівці.
Свої дії стрілок знімав на відео й активно коментував.
– Ща буду стріляти по хохлам ***. Де мій ган, ***? Хохли, ***, ходять, *** біля цього***. Ось, хохол ***, – прокоментував чоловік, а потім відкрив вогонь.
– Чоловіка затримали. Свої дії він пояснивши тим, що, нібито, заради провокації з людиною, з якою спілкувався, – повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
– Я просто так пожартував… Я розумію, що це був зовсім не жарт. Я в жодному разі не люблю Росію і не підтримую Путіна. Я це зробив лише тому, що думав, що це буде смішно тім людям, з якими я спілкувався, – сказав правопорушник.
Чоловіку 23 роки. Він приїхав із Донецька.