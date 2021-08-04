Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вручило підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну.

Чиновника підозрюють в отриманні хабара у розмірі 1,05 млн грн.

За даними слідства, голова Харківської обласної ради разом зі заступником вимагав гроші у керівника комунального підприємства, яке заснувала рада.

Це сталося на початку року, а протягом першого півріччя Товмасян зі спільником отримали вказану суму чотирма частинами. В обмін на отримані кошти вони обіцяли не звільняти керівника підприємства з посади.

Наразі вирішується питання про обрання Артуру Товмасяну запобіжного заходу. Проти нього відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групи осіб, поєднаною з вимаганням).

У разі доведення вини Товмасяну може загрожувати позбавлення волі від восьми до 12 років з конфіскацією майна. Після цього йому не можна буде обіймати певні посади до трьох років.

Артур Едмарович Товмасян обійняв посаду голови Харківської обласної ради у грудні 2020 року.

Раніше він очолював Харківську районну державну адміністрацію. Наразі йому 40 років.

Фото: НАБУ, Харківська обласна рада